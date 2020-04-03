В Смоленске закрыли три подпольных казино

В Смоленске возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр, сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, с января 2018 года по настоящее время группа злоумышленников проводила азартные игры с использованием специального оборудования по трем адресам в Смоленске.

В ходе обысков в подпольных казино изъяты игорное оборудование, деньги, документы и оргтехника.

- По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, им предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого. По ходатайству следствия двое подозреваемых заключены судом под стражу, трое отправлены под домашний арест, - рассказала представитель СК по Смоленской области Наталья Зуева.

Обязанности между сообщниками были четко распределены: одни занимались обеспечением работы игорных заведений, другие - учетом и инкассацией полученных денег, третий осуществлял общее руководство сетью казино.