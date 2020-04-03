В столице временно сократится количество маршрутов наземного транспорта

В столице сокращается часть маршрутов наземного транспорта из-за уменьшения пассажиропотока. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

При этом самые популярные маршруты и метро будут работать в режиме будничных дней.

- Порядка 300 маршрутов наземного транспорта будут работать в режиме рабочего дня, это наиболее популярные маршруты, - уточняет пресс-служба департамента. - Остальные маршруты работают в режиме, приближенном к рабочему, с учетом того, что часть предприятий временно не работают, например, автозавод в Текстильщиках. По всем маршрутам установлен практически онлайн-мониторинг. Отметим, что для удобства соблюдения дистанции московское метро, МЦК, МЦД также работают в режиме рабочего дня.

Напомним, что согласно аналитическим данным ЦОДД, пассажиропоток наземного транспорта снизился на 75 процентов.