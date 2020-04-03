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03.04.2020 13:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Завершены работы по подготовке газопровода для инфекционного центра в ТиНАО

Текст: Ирина Огилько

Столичные газовщики завершили работы по подготовке газопровода для инфекционного центра в ТиНАО. Он уже врезан в действующую газораспределительную сеть. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Работы по строительству инженерных сетей для больницы в ТиНАО почти завершены

- Работы велись совместно с областными коллегами, благодаря совместной слаженной работе на этой неделе мы врезали построенный газопровод в действующую газораспределительную сеть. Газопровод врезан в поселении Михайлово-Ярцевское в районе ГРС "Михайловская", - рассказал генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев. - Протяженность нового магистрального полиэтиленового газопровода составляет порядка 15 км для газификации новой инфекционного центра в ТиНАО. При этом выполнено 16 закрытых переходов общей протяженностью более 2 км бестраншейным методом горизонтального бурения. Руководством города поставлены жесткие сроки реализации проекта. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что высокая скорость работ ни в коем случае не влияет на их качество. На площадку поставляются лучшие строительные материалы, привлечены все силы технического надзора Мосгаза. Полиэтиленовые трубы сварены при помощи специальной установки, каждый шов прошел проверку лаборатории технадзора.

Он напомнил, что строительство газопровода велось в круглосуточном режиме, на территории строительных городков была организована полевая кухня, решены вопросы бесперебойной поставки материалов к месту работ.

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