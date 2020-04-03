Гендиректор "Алросы" потратит 18,5 млн на борьбу с COVID-19 в Якутии

Генеральный директор компании АЛРОСА Сергей Иванов продал половину своих акций за 18,5 миллионов рублей и потратит их на борьбу с коронавирусом в Мирнинском районе Якутии.

Как сообщает пресс-служба предприятия, все вырученные от продажи средства пойдут на покупку медицинских препаратов, оборудования и средств индивидуальной защиты.

"Я понимаю, что сейчас далеко не лучшее время для продажи акций, но в нынешних условиях важна оперативность в закупках. На свои собственные деньги приобрести дефицитные медицинские средства проще и быстрее", - рассказал глава АЛРОСА.