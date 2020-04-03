На Сахалине продлили карантин прилетевшим из Москвы

До 10 апреля продлили карантин пассажирам рейса SU 6283, прибывшего на Сахалин из Москвы 19 марта в 8:45. Решение было принято главным государственным санитарным врачом Сахалинской области Ольгой Фунтусовой после того, как при обследовании легких на томографе у одного из летевших этим самолетом, а также у членов его семьи, увидели патологические изменения.

При этом, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, тест на коронавирусную инфекцию у этого человека был отрицательным. Теперь всем пассажирам рейса предстоит пройти повторный анализ и томографию легких. Та же процедура ожидает тех, кто контактировал с ними после прилета.

Этих людей просят позвонить на горячую линию областного минздрава и подтвердить соблюдение режима самоизоляции.