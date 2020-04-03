Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки

Солодов с октября 2018 года возглавлял правительство Якутии.

В пресс-службе Илюхина сообщили, что он ушел в отставку в связи с переходом на новую должность.

Илюхин вступил в должность губернатора Камчатского края 3 марта 2011 года и был переизбран в сентябре 2015 года.

Выборы губернатора Камчатского края должны пройти в единый день голосования, сообщил ТАСС член Центризбиркома Евгений Шевченко.