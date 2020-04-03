В Бурятии начали ремонтировать аппараты ИВЛ

В Бурятии Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение начало оперативный ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений республики. К работе подключились лучшие инженеры и конструкторы предприятия.

Как сообщили в пресс-службе минпромторга региона, уже два аппарата ИВЛ отремонтированы для Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им.В.В.Ангапова и Центра медицины катастроф.

Еще пять приборов готовят для районных больниц, два из них на проверке.

"Цель у всех одна - победить распространение вируса и помочь людям справиться с болезнью.При этом соблюдаем все меры безопасности на производстве,- отметил врио генерального директора Владимир Лучников.

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