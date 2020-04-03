В Хабаровске полицейский арестован за применение силы к журналистам

В Хабаровске 39-летний бывший заместитель начальника отдела полиции обвиняется в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (часть 3 статьи 144 УК РФ).

По данным регионального следственного управления СК РФ, 28 марта сотрудник МВД повредил видеокамеру и применил физическую силу в отношении корреспондента и оператора местной телекомпании, которые снимали сюжет о ДТП.

Обвиняемый решением руководства уволен из органов внутренних дел. Бывшего полицейского заключили под стражу.