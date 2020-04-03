В Хабаровске трех человек оштрафовали за нарушение карантина

Хабаровские полицейские составили три административных протокола на местных жителей, нарушивших правила пребывания в изоляции. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Эти люди отдыхали за рубежом и, вернувшись в Хабаровск, получили постановления о прохождении 14-дневного карантина. Однако каждый из них покидал свою квартиру.

Так, 31-летний житель Индустриального района отправился на своем автомобиле за покупками, а 42-летний хабаровчанин явился в ГИБДД, чтоб зарегистрировать свое транспортное средство.

Протоколы составили по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица). Санкция предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей. Материалы направят в мировой суд.

Справка "РГ"

По последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 30 человек скончались. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено более 896 тысяч заболевших. А вот Университет Джонса Хопкинса сообщает, что это число уже перевалило за миллион.

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