В Хабаровском крае выявили десятого заболевшего коронавирусом

В Хабаровском крае выявлен десятый случай заражения коронавирусной инфекцией.

"Заболевший вернулся из зарубежной поездки и с момента прибытия в Россию находился под медицинским наблюдением", - сообщает минздрав региона в Instagram.

Все контактировавшие с ним люди установлены и находятся под медицинским наблюдением. Сам заболевший чувствует себя удовлетворительно, болезнь протекает в легкой форме.

По последним данным, в России зарегистрировано 4149 случаев заболевания COVID-19 (601 новый случай за последние сутки). Скончались 34 человека, выздоровел 281. Согласно данным ВОЗ, в мире выявлено более 900 тысяч заболевших.