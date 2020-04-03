В Хабаровском крае поисковики нашли рухнувший 77 лет назад Ил-2

Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили место крушения советского штурмовика Ил-2 на границе села Калинка в Хабаровском крае. Это заболоченная местность, обломки самолета разбросаны в радиусе 50 метров.

"Ранее местные жители, имеющие экскаватор, пытались выкопать фрагменты боевой машины, чтобы сдать в металлолом", - рассказали поисковики.

Согласно архивным данным, трагедия произошла 22 декабря 1943 года во время учебно-тренировочных полетов. Ил-2 разбился в одном километре от аэродрома Калинка. На его борту находились летчик - младший лейтенант Хрипун Николай Павлович и стрелок-радист Рубанов Виталий Васильевич. Катастрофа произошла из-за столкновения штурмовика с самолетом УИл-2. Ил-2 перешел в отвесное пикирование и с углом 80 градусов ударился о землю.

Летом "АвиаПоиск" планирует установить у места гибели экипажа памятную доску.

Справка "РГ"

Ил-2 - советский штурмовик времен Второй мировой войны, самый массовый в истории авиации (всего было выпущено около 36 тысяч таких самолетов). Конструкторы называли его "летающим танком", а пилоты вермахта - "бетонным самолетом".