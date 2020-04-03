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03.04.2020 08:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье на самоизоляцию ушли почти 1500 человек

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области на самоизоляции по месту проживания находятся 1439 человек, все они недавно были в других странах.

В Бурятии коронавирусной инфекцией заразился уже 31 человек

Эпидемиологическая и социальная обстановка в регионе остается спокойной. Официально подтвержден один случай заболевания коронавирусной инфекцией. 36-летняя жительница Благовещенска, вернувшаяся из Марокко, проходит лечение в инфекционной больнице, состояние ее здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

В пункте постоянного медицинского контроля пребывают 11 граждан КНР, у которых имеется вид на жительство в России.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией провели 950 проверок соблюдения режима изоляции. Серьезных нарушений не выявлено.

"На "горячую линию" по коронавирусу поступило 532 обращения. Специалисты консультировали по социальным вопросам, рассказывали о порядке добровольного исследования на вирус и медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа",- говорится в сообщении областного правительства.

В Приамурье закрыты все рестораны, кафе, увеселительные учреждения, приостановили свою работу театры: драматический и кукольный. Сократили пассажирские рейсы внутрирегиональные перевозчики.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Распространение коронавируса COVID-19

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