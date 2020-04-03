В Приморье десятиклассник придумал, как следить за пациентами на карантине

Десятиклассник колледжа Дальневосточного федерального университета Иван Кобец всего за два выходных дня разработал программу дистанционного наблюдения за пациентами, прибывшими из-за границы и находящимися на карантине по коронавирусу.

Мама подростка работает в одной из поликлиник Владивостока. От нее парень узнал, что под наблюдением врачей находится много людей.

- Их всех нужно каждый день обзванивать и опрашивать, есть ли температура и что с самочувствием. Я решил помочь - создать компьютерную программу, которая разгрузит врачей, облегчит их труд, - объясняет Иван.

Пациент заходит на интернет-сайт, вводит ID, который он получил в поликлинике, и свое имя. Человек указывает свою температуру и отмечает, есть ли у него симптомы простуды. Информация попадает в базу данных для врачей.

Таким образом, медики освобождены от необходимости часами "сидеть на телефоне", могут уделить больше времени для общения с теми, у кого нет домашнего компьютера. Поскольку программа создавалась на ходу, Иван пытается усовершенствовать ее.

справка "РГ"

В Приморье на домашнем карантине под наблюдением врачей находятся более четырех тысяч человек.