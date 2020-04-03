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03.04.2020 04:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье коронавирусная инфекция подтверждена еще у двух человек

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае еще у двух человек обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подтверждение пришло из новосибирской вирусологической лаборатории "Вектор". Как и пять предыдущих, оба случая завозные.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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"Пациенты вернулись в разное время из Японии и Египта. Мужчина сразу по прилету был определен в госпиталь с симптомами схожими с ОРВИ, женщина находилась на самоизоляции. Почувствовав недомогание, она вызвала врача", - отметила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Сейчас в инфекционном госпитале краевой клинической больницы №2 находятся пять пациентов с диагнозом "коронавирус". На карантине находятся 37 человек.

Ранее в Приморье излечились от COVID-19 два человека. Сейчас около шести тысяч человек находятся на самоизоляции, под наблюдением врачей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID-19

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