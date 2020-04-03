В Приморье коронавирусная инфекция подтверждена еще у двух человек

В Приморском крае еще у двух человек обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подтверждение пришло из новосибирской вирусологической лаборатории "Вектор". Как и пять предыдущих, оба случая завозные.

"Пациенты вернулись в разное время из Японии и Египта. Мужчина сразу по прилету был определен в госпиталь с симптомами схожими с ОРВИ, женщина находилась на самоизоляции. Почувствовав недомогание, она вызвала врача", - отметила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Сейчас в инфекционном госпитале краевой клинической больницы №2 находятся пять пациентов с диагнозом "коронавирус". На карантине находятся 37 человек.

Ранее в Приморье излечились от COVID-19 два человека. Сейчас около шести тысяч человек находятся на самоизоляции, под наблюдением врачей.