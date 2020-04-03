В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.

ЧП случилось на одной стороне двухполосного движения в момент проезда легкового автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение по мосту полностью перекрыто из-за угрозы обвала оставшихся пролетов.

Специалисты Примавтодора на месте определяют возможные пути объезда для легкового и грузового транспорта. Рассматриваются два варианта: либо объезд со стороны Романовки, либо через технологический проезд в районе строящейся дороги, который при необходимости будет дооборудован.

Через мост в Романовке идет движение автомобилей из Владивостока в Находку.