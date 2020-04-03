Двух пермяков принудительно госпитализируют с подозрением на COVID-19

Мотовилихинский районный суд города Перми удовлетворил исковые заявления регионального Роспотребнадзора в отношении двух жителей Перми о принудительной госпитализации.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, оба гражданина находятся под подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, но добровольно размещаться в инфекционной больнице отказались. Теперь, по решению суда, они будут госпитализированы силами судебных приставов и сотрудников полиции при участии медицинских работников.

Напомним, что в Прикамье на сегодняшний день зафиксированы 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент уже выздоровел и был выписан из инфекционной больнице, два пациента скончались. Еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей.

В регионе со 2 апреля действует режим полной самоизоляции граждан.

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