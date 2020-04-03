По подозрению во взятке задержан вице-губернатор Кировской области

Задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило в пятницу региональное УФСБ.

По версии следствия, осенью 2018 года чиновник, используя служебные полномочия, авторитет и значимость занимаемой должности, создал организованную преступную группу, которая вымогала взятки у местных предпринимателей.

Для этого Плитко содействовал в назначении на различные должности в подведомственные министерства и учреждения "своих" людей. Эта группа поставила на поток получение взяток от предпринимателей за право заключения договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ "Кировгослесхоз".

3 апреля при получении части взятки в размере 3,4 миллиона рублей Плитко задержали сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.