СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Задержана судья из Саратовской области, против которой главой СКР Александром Бастрыкиным было возбуждено уголовное дело. Ранее женщина была объявлена в международный розыск.

Уголовное дело судьи расследует СК по Саратовской области. Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области. Формально она уже в отставке.

В Следственном Комитете корреспонденту "РГ" объяснили, что благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области совместно с местным УФСБ, было установлено ее местонахождение на территории города Балашова. Даму задержали, и оперативными сотрудниками она была доставлена в СК по Саратовской области.

Бывшей судье уже предъявлено обвинение по 23 эпизодам преступлений, по статье 286 УК РФ - "превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации", еще по одному эпизоду получения взятки "лицом, занимающим государственную должность", плюс к этому по 10 эпизодам просто взятки, "полученной лицом, занимающим государственную должность", и трем эпизодам крупной взятки "за совершение заведомо незаконных действий".

По версии следствия, обвиняемая, работая мировым судьей одного из судебных участков Балашовского района Саратовской области, с 2011 по 2014 годы получала деньги за то, что выносила решения о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимости в самом городе Балашово и в Балашовском районе. Эти решения, подчеркивают в СК, выносились в отсутствии возбужденных гражданских дел и без проведения положенного суда.

Добавим, что возбуждать уголовные дела против судей имеет право только лично глава СКР.