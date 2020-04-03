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03.04.2020 07:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Текст: Наталья Козлова
Задержана судья из Саратовской области, против которой главой СКР Александром Бастрыкиным было возбуждено уголовное дело. Ранее женщина была объявлена в международный розыск.

Уголовное дело судьи расследует СК по Саратовской области. Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области. Формально она уже в отставке.

Фото: Следственный комитет РФ
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В Следственном Комитете корреспонденту "РГ" объяснили, что благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области совместно с местным УФСБ, было установлено ее местонахождение на территории города Балашова. Даму задержали, и оперативными сотрудниками она была доставлена в СК по Саратовской области.

Бывшей судье уже предъявлено обвинение по 23 эпизодам преступлений, по статье 286 УК РФ - "превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации", еще по одному эпизоду получения взятки "лицом, занимающим государственную должность", плюс к этому по 10 эпизодам просто взятки, "полученной лицом, занимающим государственную должность", и трем эпизодам крупной взятки "за совершение заведомо незаконных действий".

По версии следствия, обвиняемая, работая мировым судьей одного из судебных участков Балашовского района Саратовской области, с 2011 по 2014 годы получала деньги за то, что выносила решения о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимости в самом городе Балашово и в Балашовском районе. Эти решения, подчеркивают в СК, выносились в отсутствии возбужденных гражданских дел и без проведения положенного суда.

Добавим, что возбуждать уголовные дела против судей имеет право только лично глава СКР.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство МВД Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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