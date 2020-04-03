В Казани задержали торговцев справками для выхода из самоизоляции

В Казани сотрудники МВД по РТ задержали торговцев поддельными справками о трудоустройстве, дающими право передвигаться по городу в период самоизоляции.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Предприимчивые горожане продавали их через соцсети и мессенджеры. Стоили липовые документы 1-2 тысячи рублей за экземпляр.

В них были указаны данные предприятий, которые продолжают сейчас работать, в соответствие с законом.

В отношении одного из задержанных возбужденно уголовное дело о подделке документов.