В Саратове умер первый пациент с коронавирусом

В Саратове области умер первый житель региона, зараженный коронавирусом.

Как пояснили в областном министерстве здравоохранения, пожилой человек болел длительное время онкологическим и сердечно-сосудистыми заболеваниями, был выписан домой, ему оказывалась паллиативная помощь.

Поскольку мужчина контактировал с людьми, у которых подозревали коронавирус, его также обследовали. Тестирование дало положительный результат. В тоже время, как подчеркнул заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, симптомов этого заболевания у него не было, и причиной смерти, как считают врачи, стала не коронавирусная инфекция.

По официальным данным, всего в Саратовской области коронавирусной инфекцией заболели 19 человек, за последние сутки - четверо. Среди выздоровевших пока одна женщина, у которой первой в регионе было зафиксировано это заболевание.