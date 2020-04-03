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03.04.2020 16:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане отменят абонентскую плату за детсады на время самоизоляции

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане отменят абонентскую плату за детские сады во время нерабочих дней. Такое поручение сделал правительству региона президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Родителям, которые уже успели оплатить этот период, сделают перерасчет.

Поясним, что абонентская плата вносится независимо от того, водят ребенка в дошкольное образовательное учреждение или нет. Даже если он находился на длительном больничном или на каникулах. При этом она составляет основную часть всего платежа за услуги детского сада. Ее размер в Татарстане - примерно от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Понятно, что сейчас большинство семей в республике вынуждено находится дома и не прибегает к услугам детских садов.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан COVID-19. Мы справимся!

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