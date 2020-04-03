В Татарстане отменят абонентскую плату за детсады на время самоизоляции

В Татарстане отменят абонентскую плату за детские сады во время нерабочих дней. Такое поручение сделал правительству региона президент РТ Рустам Минниханов.

Родителям, которые уже успели оплатить этот период, сделают перерасчет.

Поясним, что абонентская плата вносится независимо от того, водят ребенка в дошкольное образовательное учреждение или нет. Даже если он находился на длительном больничном или на каникулах. При этом она составляет основную часть всего платежа за услуги детского сада. Ее размер в Татарстане - примерно от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Понятно, что сейчас большинство семей в республике вынуждено находится дома и не прибегает к услугам детских садов.