В Удмуртии спортсменам разрешили уличные пробежки

Власти Удмуртии смягчили меры режима самоизоляции. В республике разрешили гулять с грудными детьми в закрытой коляске в периметре дома, сообщил во время прямого эфира в соцсетях глава региона Александр Бречалов.

Кроме того, разрешено совершать уличные пробежки, заниматься скандинавской ходьбой, проводить индивидуальные тренировки на свежем воздухе.

Однако при этом нельзя пользоваться уличным спортивным инвентарем. Дело в том, что на его поверхности вирус может сохраняться 72 часа. Всем этим можно заниматься до 19.00 часов по местному времени.

Напомним, всего в Удмуртии зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. Трое уже выздоровели, один по-прежнему находится в республиканской инфекционной больнице.

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