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03.04.2020 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ульяновской области подвели итоги нацпроекта по кооперации и экспорту

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" по итогам 2019 года аграрии Ульяновской области показали достойные результаты. Регион вошел в 30 лучших субъектов Российской Федерации по объему полученного урожая зерна, с показателем 1,16 миллион тонн.
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ульяновской области Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ульяновской области

За 2019 год экспорт зерновой группы товаров составил 59,2 тысячи тонн, что на 25 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт зерновых по итогам 2018 года составил 47,3 тысячи тонн. Экспорт пищевой и перерабатывающей промышленности составил 3,3 миллиона долларов США. Продукция предприятий Ульяновской области востребована в 20 странах мира - Китай, Чехия, Корея, Канада, Израиль, Германия, Болгария, Казахстан и другие. Прочий экспорт из Ульяновской области оставил еще 0,2 миллиона долларов за год.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ульяновской области
В ульяновских кооперативах заняты около десяти тысяч жителей

- Перед нами стоит амбициозная задача - обеспечить экспорт в агропромышленном комплексе к концу 2024 года в72 миллиона долларов. Мы понимаем, что в рамках текущей структуры производства, логистики и сбыта выйти на целевой показатель крайне сложно, нам предстоит большая работа по созданию новой товарной массы, развитию транспортно-логистической системы, устранению тарифных и нетарифных барьеров на целевых рынках, продвижению нашей продукции за рубеж, - говорит заместитель председателя правительства - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин. - Так же на 2020 год нам доведен не менее амбициозный показатель - 35 миллионов долларов США. Мы рассматриваем эту задачу как новый этап развития не только сельского хозяйства, в котором экспорт является драйвером модернизации отрасли, но и особое внимание уделяем увеличению объемов глубокой переработки, выпуска конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Развитие этого направления позволит наращивать объемы экспорта продукции с добавленной стоимостью, что будет способствовать успешной реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ульяновской области".

проекта. Наращивание внешней торговли продукцией АПК - это стратегическая задача отрасли на ближайшие годы.

- В рамках текущей структуры производства, логистики и сбыта выйти на целевой показатель крайне сложно, нам предстоит большая работа по созданию новой товарной массы, развитию транспортно-логистической системы, устранению тарифных и нетарифных барьеров на целевых рынках, продвижению нашей продукции за рубеж, - пояснила руководитель федерального проекта "Экспорт продукции АПК" Наталья Снежинская. - В 2019 году был организован ряд масштабных встреч с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской области, что позволило создать фундамент для дальнейшего успешного развития экспортного потенциала в регионе. Благодаря проведению таких встреч таких крупных производителей как: кондитерская фабрика "Волжанка", завод "Трехсосенкий", Ульяновский пивоваренный завод AB InBev Efes, Ульяновский Хладокомбинат, Репьевский крупозавод, у нас есть уверенность в достижении Ульяновской области высоких экспортных вершин.

Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
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"Репьевский крупозавод" планирует организовать экспортные поставки за счет существующего ассортимента готовой продукции. В качестве основного драйвера экспортных поставок предприятие рассматривает обработанный горох. Планируется обеспечить ежемесячный экспорт обработанного гороха в объеме тысячи тонн. В качестве дополнительного импульса планируется организация зарубежных поставок пшена и овсяных хлопьев. Развитие этого направления позволит наращивать объемы экспорта продукции с добавленной стоимостью, что будет способствовать реализации на территории Ульяновской области регионального проекта.

Кроме того, на территории Ульяновской области реализуется инвестиционный проект "Новоспасского элеватора". В планах компании в ближайшие два года провести реконструкцию автоприемки. Стоимость инвестиций составит около 39 миллионов рублей. В 2019 году "Новоспасский элеватор" отгрузил около 17 тысяч тонн продукции на экспорт.

В целом суммарный объем экспорта Ульяновской области в 2019 году продемонстрировал четырехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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