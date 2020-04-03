В условиях повышенной готовности инвесторам уделят особое внимание

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и Агентство по привлечению инвестиций работают в усиленном режиме и находятся на постоянной связи с бизнесом.

Инвесторов информируют о мерах поддержки, помогают в подборе площадок и сопровождают текущие проекты. В свою очередь, бизнес дает обратную связь по необходимым и актуальным антикризисным мерам, а затем вся информация передается правительству региона.

В то же время у ряда инвесторов в текущих условиях появляются новые возможности. Особенно это касается сферы лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, медицинских изделий и оборудования. На финансирование таких проектов Гарантийный фонд Самарской области выдает микрозайм под один процент в размере от 200 тысяч до пяти миллионов рублей сроком на три года. Причем погашать кредит можно будет только спустя семь месяцев после его выдачи.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в регионе проводится последовательная работа по обеспечению устойчивого социально-экономического развития экономики области и минимизации негативного влияния распространения нового коронавируса.

- Ряд важных и необходимых решений на региональном уровне самарские власти уже приняли, и дальше меры поддержки будут расширяться, - подчеркнул министр.

Надо сказать, в Самарской области создана благоприятная инвестиционная среда - это индустриальные парки, особая экономическая зона "Тольятти", технопарк "Жигулевская долина", территории опережающего социально-экономического развития, бизнес-инкубаторы. Выстроенная система инвестплощадок и действующие меры поддержки инвесторов способствуют созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности региона, развитию импортозамещения, привлечению новых инвестиций, повышению интеллектуального потенциала, а также увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

И сегодня в условиях самоизоляции при угрозе распространения новой коронавирусной инфекции несмотря на ограничения по передвижению Агентство по привлечению инвестиций Самарской области остается на связи и продолжает взаимодействовать с бизнесом в режиме "одного окна": работают все инструменты коммуникации, задачи решаются удаленно так же эффективно с использованием в том числе видеоконференций.

Для получения информации по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений можно заполнить заявку на инвестиционно портале Самарской области или прислать запрос по почте info@investinsamara.ru.