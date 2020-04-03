МВД Мордовии и руководство Почты России наградили жителя Саранска Алексея Храмихина, который не только пришел на помощь женщине-почтальону во время нападения грабителя, но и сумел задержать преступника.

ЧП произошло в подъезде саранской многоэтажки. Почтальон Татьяна Машицына в тот день разносила пенсию - в ее сумке находилось около 300 000 рублей. Зная об этом, грабитель заранее поджидал ее на лестнице. Пропустив пожилую женщину вперед, он нанес ей удар ножом в спину и попытался выхватить сумку. К счастью, клинок сломался - это спасло пострадавшую. На ее крики о помощи поспешил Алексей Храмихин: мужчина выбежал из квартиры и скрутил налетчика.

Во время церемонии награждения Алексей Храмихин признался, что героем себя не считает: "На моем месте так поступил бы каждый". Зато сотрудница почты не устает благодарить своего спасителя.

- Андрей Анатольевич стал для меня родным человеком. Мои дети работают в другом городе, но они обещали приехать и лично ему пожать руку, - говорит Татьяна Машицына.