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03.04.2020 14:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Актеры новосибирского театра спели в изоляции кавер на хит Эда Ширана

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Артисты новосибирского "Первого театра" поделились с подписчиками соцсетей необычным клипом, снятым в режиме самоизоляции. Основой для позитивного видео стал кавер на песню Эда Ширана "Perfect".

Эта песня звучит в премьерной постановке этого сезона под названием "Кавердрама", причем русский перевод ее труппа театра сделала самостоятельно. Как рассказала "РГ" директор театра Юлия Чурилова, для того чтобы составить клип, авторы идеи попросили артистов прислать видео с исполнением отрывка из этой песни в домашних, "карантинных" условиях.

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- Мы хотели порадовать наших зрителей, поднять настроение, намерено решили уйти от иронии, высмеивания ситуации - этого и так хватает в сети, причем не всегда сделано со вкусом, - считает Юлия Чурилова. - Мы решили исполнить что-то лирическое, теплое, личное. Эту песню ребята любят, все ее знают прекрасно. Думаю, такой "уютный" клип передаст людям наши чувства, приободрит.

По словам директора "Первого театра", актеры скучают по работе. Пока что не удается наладить бесперебойную связь даже для того, чтобы проводить совещания с большим количеством участников, не говоря уже о совместных репетициях по видеосвязи. Единственным выходом в сложившейся ситуации пока остаются индивидуальные репетиции, когда режиссер "по удаленке" будет работать с актером один на один.

Фото: iStock
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- Надеюсь, в ближайшее время удастся решить вопрос. У нас был опыт работы по видеосвязи, когда режиссер попал в больницу с аппендицитом, но скорая сдача спектакля не позволяла "отлеживаться", и репетировали по видеосвязи. Но тогда актеры могли собраться все вместе в одном помещении, сейчас же мы лишены этой возможности.

На май в театре была запланирована премьера спектакля по книге Михаила Елизарова "Мультики". Теперь сроки сдачи спектакля оказались под угрозой. Тем не менее артисты не теряют надежды, что в ближайшее время им удастся решить вопрос с совместными репетициями и премьера все же состоится.

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