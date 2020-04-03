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03.04.2020 14:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор высоко оценил работу волонтеров

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области, секретарь областной "Единой России" Андрей Травников приехал в общественную приемную партии, на базе которой развернулся волонтерский центр помощи жителям области в условиях коронавирусной инфекции.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В Новосибирске волонтеры помогают пожилым людям, находящимся в группе риска, ветеранам и инвалидам, одиноким гражданам, оставшимся без поддержки близких, - ходят в магазин за продуктами, приносят из аптеки лекарства, гуляют с домашними животными.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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- По обращениям людей работают волонтерские группы "Молодой Гвардии", "Волонтеров Победы", регионального Красного Креста, студентов новосибирского медколледжа и НГТУ - всего около 600 человек, - рассказали в волонтерском штабе.

В добровольческое движение активно включились депутаты: на базе своих приемных волонтерские центры открыли депутат областного заксобрания Сергей Конько и депутат горсовета Игорь Титаренко. Социально ответственный бизнес предоставил для раздачи пожилым людям бутилированную воду, овощи и крупы, масло и другие продукты питания.

Андрей Травников поблагодарил волонтеров за работу и отметил, что в сложных условиях эпидемии - жизненно важно оказывать конкретную помощь людям, вынужденным находиться дома и оставшихся без поддержки близких.

- "Единая Россия" должна стать основой для разных общественных движений, объединить активных и неравнодушных граждан для решения общих проблем. При вашей поддержке к нам подключились самые разные общественные организации, добровольцы, предприниматели - от этого возникает ощущение единения и силы. Приведу пример. Из другого города ко мне обратился пожилой человек, который добросовестно соблюдает режим самоизоляции, и все, что ему было нужно, покупала соседка. Но однажды она не смогла купить необходимые медикаменты - они закончились. С просьбой о помощи я обратился к коллеге-губернатору, но его опередили волонтеры, которые смогли все найти и принести адресату, - рассказал Андрей Травников.

На встрече депутат Сергей Конько озвучил просьбу к аптечным сетям посодействовать волонтерам и по возможности обслуживать их вне очереди

- В аптеках сейчас люди держат социальную дистанцию, очереди растягиваются, а сам процесс покупки занимает времени больше, чем обычно. При этом волонтеры ходят не на один адрес, а объем заявок каждый день только увеличивается, - рассказал Конько.

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