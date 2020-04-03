В апреле омский аэропорт не будет принимать международные рейсы

Омский аэропорт закрывает международный терминал. Регулярное авиасообщение, а также чартерные программы с зарубежными странами не действуют из-за обострения ситуации с COVID-19.

Как сообщили в правительстве Омской области, никаких рейсов из-за рубежа в омской воздушной гавани не будет, а заявленные в расписании на конец апреля вылеты в Камрань (Вьетнам) и Анталью (Турция) отменены.

Количество внутренних рейсов также сокращается.

- Пассажиропоток падает, авиакомпании вынуждены сокращать число межрегиональных перелетов. Еще 31 марта у нас было пять рейсов с Москвой, сегодня их уже три, - пояснил генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов.