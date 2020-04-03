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03.04.2020 09:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В апреле омский аэропорт не будет принимать международные рейсы

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Евгений Кармаев Фото: Евгений Кармаев
Фото: Евгений Кармаев

Омский аэропорт закрывает международный терминал. Регулярное авиасообщение, а также чартерные программы с зарубежными странами не действуют из-за обострения ситуации с COVID-19.

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Как сообщили в правительстве Омской области, никаких рейсов из-за рубежа в омской воздушной гавани не будет, а заявленные в расписании на конец апреля вылеты в Камрань (Вьетнам) и Анталью (Турция) отменены.

Количество внутренних рейсов также сокращается.

- Пассажиропоток падает, авиакомпании вынуждены сокращать число межрегиональных перелетов. Еще 31 марта у нас было пять рейсов с Москвой, сегодня их уже три, - пояснил генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов.

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