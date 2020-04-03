КЧР направила помощь для находящихся на самоизоляции жителей Ингушетии

Власти Карачаево-Черкесии направили в Ингушетию 50 тонн сахара-песка для находящихся в режиме самоизоляции малоимущих жителей региона. Два грузовика с гуманитарным грузом благополучно прибыли к месту назначения.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил руководство Карачаево-Черкесии и выразил уверенность, что "теплые братские отношения между народами, поддержка и взаимовыручка помогут выдержать любые испытания".

Напомним, что с 30 марта в Ингушетии действует режим самоизоляции.

По данным Роспотребнадзора региона, на 2 апреля в республике зарегистрированы три положительные биопробы по первичному скринингу на вирус COVID-2019. Одна из них направлена на подтверждение в референс-центр в Москву, а две готовятся к отправке. Пациенты госпитализированы в Назрановскую районную больницу.

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