В КЧР хирург бесплатно поможет детям во время самоизоляции

В Карачаево-Черкесии главный специалист-эндоскопист минздрава республики Идрис Аджиев готов бесплатно выезжать на дом к больным детям во время профилактики коронавируса. Для этого достаточно позвонить по телефону 8-918-710-66-79.

"Я хочу оказать максимальную помощь и сделать все, что в моих силах, чтобы у нас не повторился тот печальный опыт, который мы видим в некоторых странах", - заявил Идрис Аджиев.

Врач также отметил, что жители Карачаево-Черкесии стали более внимательно относиться к своему здоровью.

С момента обращения он получил шесть обращений от жителей Черкесска и Усть-Джегуты. Свою акцию хирург готов продолжить до 30 апреля.

Кстати, 40 студентов медицинских вузов республики записались в волонтеры и занимаются доставкой продуктов и лекарств находящимся на самоизоляции пенсионерам, инвалидам и одиноким женщинам с маленькими детьми.

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