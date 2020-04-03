В КЧР обнаружили не закрывшиеся на самоизоляцию магазины и пивную

В трех районах Карачаево-Черкесии сотрудники полиции выявили нарушения профилактических мер по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, некоторые предприниматели проигнорировали указ главы региона о самоизоляции и не прекратили работу магазинов по продаже автозапчастей, пивную, автомойки и т. д. Всего зафиксировано пять нарушений режима в Прикубанском, Адыге-Хабльском и Усть-Джегутинском районах.

"По трем фактам нарушители привлечены к административной ответственности, по двум - принимаются процессуальные решения", - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД региона.

Кроме того, полицейские проводят разъяснительную работу с людьми, не соблюдающими режим самоизоляции. Особое внимание уделяется гражданам преклонного возраста.

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