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03.04.2020 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР обнаружили не закрывшиеся на самоизоляцию магазины и пивную

Текст: Николай Грищенко
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

В трех районах Карачаево-Черкесии сотрудники полиции выявили нарушения профилактических мер по распространению коронавирусной инфекции.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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В частности, некоторые предприниматели проигнорировали указ главы региона о самоизоляции и не прекратили работу магазинов по продаже автозапчастей, пивную, автомойки и т. д. Всего зафиксировано пять нарушений режима в Прикубанском, Адыге-Хабльском и Усть-Джегутинском районах.

"По трем фактам нарушители привлечены к административной ответственности, по двум - принимаются процессуальные решения", - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД региона.

Кроме того, полицейские проводят разъяснительную работу с людьми, не соблюдающими режим самоизоляции. Особое внимание уделяется гражданам преклонного возраста.

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Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Распространение коронавируса COVID-19

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