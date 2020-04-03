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03.04.2020 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Атомные ледоколы вывели из льдов потерявший ход танкер "Варзуга"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область )
Фото: Пресс-служба Росатомлфота Фото: Пресс-служба Росатомлфота
Фото: Пресс-служба Росатомлфота

Атомные ледоколы "Вайгач" и "50 лет Победы" успешно вывели из льдов северо-восточной части Баренцева моря архангельский танкер "Варзуга", у которого вышла из строя винто-рулевая колонка. Об этом сообщили в отделе коммуникаций компании "Росатомфлот".

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Спасательная операция началась 29 марта. Сегодня судно передано спасательному буксиру "Умка" для дальнейшей буксировки по чистой воде в порт Мурманск.

- В тяжелых ледовых условиях судно могло быть выдавлено льдами на мель, - сообщил капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов. - Необходимо было оперативно приступить к работе.

"Вайгач" проложил ледовый канал к танкеру "Варзуга" с попутным промером глубин, чтобы на мелководье атомоход "50 лет Победы" смог безопасно подойти к судну. В районе дрейфа танкера операция проводилась на 15-метровых глубинах, что не позволяло "50 лет Победы" работать на полной мощности.

Затем ледоколы приступили к аварийной буксировке танкера. Атомный ледокол "Вайгач" прокладывал канал, а атомоход "50 лет Победы" на буксире вел аварийное судно.

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- Благодаря профессионализму экипажей атомных ледоколов танкер "Варзуга" удалось без происшествий вывести из ледового плена, - отмечает капитан атомохода "Вайгач" Александр Скрябин. - Эта операция привлекла внимание белых медведей. Они внимательно наблюдали за нашей работой.

Сейчас спасательное судно "Умка" продолжает буксировку танкера. Экипажи атомных ледоколов "50 лет Победы" и "Вайгач" вернулись к прежней работе.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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