Названа сумма ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Ущерб от пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оценивается в 500 миллионов рублей.

- Это предварительный подсчет. Возможно, будет еще корректировка, но незначительная, - рассказал РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Пожар на "Адмирале Кузнецове" произошел 12 декабря 2019 года. Искры от сварки попали в трюм первого энергоблока и подожгли разлитое там топливо. С огнем боролись почти сутки, в результате пожара погибли два человека, еще 14 пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В ОСК отметили, что пожар не повлиял на продолжительность ремонта крейсера. "Срок передачи корабля флоту остается неизменным - 2022 год", - сказал Рахманов. "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт с модернизацией на 35-м судостроительном заводе в Мурманске.