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12.12.2019 20:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из воды в полымя

На крейсере "Адмирал Кузнецов" возник пожар
Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8040)
Многострадальный "Адмирал Кузнецов", единственный тяжелый авианесущий крейсер в ВМФ России, снова прогремел на всю страну - на этот раз из-за пожара, который возник в первом энергоотсеке корабля 12 декабря около 10.16 утра.
Это уже второе ЧП, которое случилось с "Адмиралом Кузнецовым" с момента его постановки на ремонт. Фото: RT Это уже второе ЧП, которое случилось с "Адмиралом Кузнецовым" с момента его постановки на ремонт. Фото: RT
Это уже второе ЧП, которое случилось с "Адмиралом Кузнецовым" с момента его постановки на ремонт. Фото: RT

С октября 2018 года крейсер проходит ремонт на 35-м судоремонтном заводе, относящемся к АО "Центр судоремонта "Звездочка". Как сообщил начальник пресс-службы "Звездочки" Евгений Гладышев, пожар начался с возгорания в первом энергоотсеке корабля. По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
До 12 возросло число пострадавших при ЧП на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Военнослужащими из состава экипажа корабля, сопровождающими ремонтные работы, и пожарным расчетом завода очаг задымления был локализован. Рабочие 35-го СРЗ с крейсера были эвакуированы. При пожаре, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадали двенадцать человек.

- При проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков, - сообщили в пресс-службе Северного флота. - Двум военнослужащим, с первых минут участвовавшим в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

- Ежедневно на корабле работают от 250 до 450 человек, в число которых входят работники 35-го и 10-го судоремонтных заводов, представители контрагентов, - рассказал Евгений Гладышев. - Сколько конкретно человек находилось на борту в момент возгорания, я сказать не могу. Пожар случился сегодня утром, все работники промышленности были эвакуированы. Таков порядок: как только происходит возгорание, все работники с корабля эвакуируются, после чего на "заказ" заходят пожарные, и нам уже не видно, что происходит на борту. Про экипаж я ничего сказать не могу, это не наше заведование, мы даже не знаем, сколько их там было. Тушение пожара продолжается.

По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ

Устав запрещает морякам эвакуироваться при пожаре на корабле, а требует от них начать борьбу за живучесть, добавил Евгений Гладышев. За все, что происходит на корабле, отвечает экипаж, без разрешения которого "ни один сварщик не поднимется на борт".

Фото: youtube.com
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Это уже второе ЧП, которое случилось с "Адмиралом Кузнецовым" с момента его постановки на ремонт. С сентября 2018 года он стоял в крупнейшем в России плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода, находящегося в жилрайоне Росляково Мурманска. Спустя месяц док затонул - по предварительным данным, из-за сбоя в его энергоснабжении. При этом на палубу корабля рухнул доковый кран N 2. Тогда пострадали четверо рабочих. Пятый - сменный механик - пропал без вести, его тело так и не было обнаружено.

Крейсер с поврежденной палубой был доставлен на 35-СРЗ. Тогда руководство "Звездочки" заявило, что происшествие не скажется на сроках ремонта корабля, который предполагается завершить в 2020 году. "Адмирал Кузнецов" должен вернуться в строй в 2021 году. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

Согласно одной из версий, причинами аварии стали нарушения правил эксплуатации судоподъемных сооружений.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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