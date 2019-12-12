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12.12.2019 14:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре на "Адмирале Кузнецове" пострадали двое военнослужащих

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов", который начался сегодня около 10.16 во время ремонтных работ, пострадали двое военнослужащих Северного флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ.

Фото: Пресс-служба и информации Минобороны РФ/ТАСС
Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

- При проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков, - говорится в сообщении пресс-службы СФ, которое цитирует информагентство. - Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

Военнослужащими из состава экипажа корабля, сопровождающими ремонтные работы, и пожарным расчетом завода очаг задымления был локализован. Рабочие 35-го СРЗ были эвакуированы с крейсера.

Напомним, с 2018 года "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт на 35-м судоремонтном заводе, относящемся к АО "Центр судоремонта "Звездочка". Как сообщили в пресс-службе "Звездочки", предварительная причина пожара - нарушения, допущенные при проведении огневых работ. На опубликованном видео пожара видно, что часть палубы корабля затянута черным дымом. Тушение пожара продолжается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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