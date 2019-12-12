Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Кузнецов" попал на видео. Судя по видеоролику, часть палубы крейсера затянута черным дымом.

Напомним, корабль проходит ремонт на судоремонтном заводе №35, относящемся к АО "Центр судоремонта "Звездочка". Возгорание произошло в первом энергоотсеке корабля сегодня около 10.16, его причиной могли стать нарушения при проведении огневых работ, сообщил начальник пресс-службы "Звездочки" Евгений Гладышев. Первоначальную информацию о шести пострадавших во время пожара он не подтвердил.

Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" составила 120 квадратных метров. Тушение огня продолжается.

Справка "РГ"

С сентября 2018 года "Адмирал Кузнецов" находился на ремонте в плавучем доке ПД-50 на судоремонтном заводе №82, находящемся в жилрайоне Росляково Мурманска. В октябре прошлого года на доке произошла авария, в результате которой док затонул. Один из подъемных кранов дока упал на палубу корабля и повредил ее. После этого корабль был доставлен на 35-й СРЗ для продолжения ремонтных работ. Руководство ЦС "Звездочка" заверило, что происшествие не скажется на сроках ремонта крейсера, которые должны быть завершены в 2020 году.