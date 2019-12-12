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12.12.2019 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Кузнецов" попал на видео. Судя по видеоролику, часть палубы крейсера затянута черным дымом.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Названа возможная причина пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Напомним, корабль проходит ремонт на судоремонтном заводе №35, относящемся к АО "Центр судоремонта "Звездочка". Возгорание произошло в первом энергоотсеке корабля сегодня около 10.16, его причиной могли стать нарушения при проведении огневых работ, сообщил начальник пресс-службы "Звездочки" Евгений Гладышев. Первоначальную информацию о шести пострадавших во время пожара он не подтвердил.

Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" составила 120 квадратных метров. Тушение огня продолжается.

Справка "РГ"

С сентября 2018 года "Адмирал Кузнецов" находился на ремонте в плавучем доке ПД-50 на судоремонтном заводе №82, находящемся в жилрайоне Росляково Мурманска. В октябре прошлого года на доке произошла авария, в результате которой док затонул. Один из подъемных кранов дока упал на палубу корабля и повредил ее. После этого корабль был доставлен на 35-й СРЗ для продолжения ремонтных работ. Руководство ЦС "Звездочка" заверило, что происшествие не скажется на сроках ремонта крейсера, которые должны быть завершены в 2020 году.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область РГ-Видео

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