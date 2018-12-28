Палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" освободили от упавшего крана

На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске завершили работы по освобождению палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" от упавшего крана. На корабле продолжаются запланированные работы по его модернизации.

Об этом РИА Новости в пятницу сообщил информированный источник. Он добавил, что все работы идут по графику.

Напомним, авария произошла в ночь на 30 октября - нештатно заполнились цистерны одного из крупнейших в России плавучих доков ПД-50, когда оттуда выходил "Адмирал Кузнецов". Плавдок пошел ко дну. В результате ЧП упали два крана, один - в залив, второй - на палубу авианосца. Корабль получил дыру диаметром в несколько метров. Предварительный ущерб оценили в 70 миллионов рублей.

При аварии на авианосце пострадали четыре человека. Двоих отправили на амбулаторное лечение, один находится в тяжелом состоянии, другой - в удовлетворительном. Еще один числился пропавшим без вести, это механик смены.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов комментировал тогда, что кран уберут с палубы после того, как завершит работу комиссия Следственного комитета. В министерстве обороны РФ заявляли, что данный инцидент не повлияет на графики модернизации авианесущего крейсера. Его планируют передать Военно-морскому флоту в 2021 году.