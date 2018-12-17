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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Упавший на палубу "Адмирала Кузнецова" кран уберут до 19 декабря

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Кран, упавший на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время аварии плавучего дока ПД-50 в Мурманске, уберут до конца текущей недели. Об этом "РГ"  сообщил руководитель пресс-службы ЦС "Звездочка Евгений Гладышев.

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- Сейчас ведется разборка крана, - отметил он. - Ее ведут работники 82-го судоремонтного завода, так как это их имущество. Согласно плану, кран должен быть убран до 19 числа.

Крупнейший в России плавучий док ПД-50, принадлежащий судоремонтному заводу №82 затонул утром 30 сентября во время вывода из него ТАВКР "Адмирал Кузнецов".

При аварии на взлетную палубу корабля упал кран с дока. Пострадали четверо работников завода, сменный механик пропал без вести. Возбуждено уголовное дело. Сейчас "Адмирал Кузнецов" находится на 35-м судоремонтном заводе, его ремонт предполагается завершить в 2021 году.

Как заверили в ЦС "Звездочка", происшествие с доком не скажется на графике ремонта крейсера.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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