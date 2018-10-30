Новости

Десятки москвичей лишились квартир из-за займа "до получки" 11:48
Названы регионы-лидеры по оттоку населения в Москву 11:38
Автор провального "Пиноккио" экранизирует сказку Коллоди еще раз 11:32
АвтоВАЗ поставит на Кубу более 500 машин 11:32
В Симферополе возобновили возведение храма Святой Екатерины 11:29
Средний размер ипотечного кредита в России вырос до 2,19 млн рублей 11:29
Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения 11:28
Россиян планируют уведомлять о долгах через SMS и портал госуслуг 11:20
В Татарстане задержали 18 участников ИГ, готовивших теракты 11:17
Под Тулой опрокинулся автобус с пассажирами 11:15
Умер исполнитель роли Ходжи Насреддина Марат Арипов 11:14
50 Cent решил нейтрализовать конкурента, скупив билеты на его шоу 10:59
СК возбудил уголовное дело после затопления плавдока в Мурманске 10:55
В Перми суд оставил в силе приговор пенсионеру за случайно выросший мак 10:49
В Приамурье мать за убийство ребенка приговорили к 12 годам тюрьмы 10:45
Обновленный пикап Mitsubishi L200 попал на видео 10:37
Что обсудят премьеры стран СНГ в Астане 10:22
Под Курском найдено тело пропавшего мальчика 10:20
ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине 10:15
Kia раскрыла новые подробности о роскошном седане для России 10:12
Минск: Студенты БГУ запустили первый космический спутник 10:10
Япония запланировала эксперимент по доставке грузов через Транссиб 10:07
В Хабаровском крае сэкономили 150 млн на отказе от госзакупок 10:02
Россия поможет Кубе в строительстве железных дорог 09:55
Рейтинг Трампа за неделю опустился до 40 процентов 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
30.10.2018 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил уголовное дело после затопления плавдока в Мурманске

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

В Мурманске начато расследование обстоятельств, при которых затонул самый большой плавучий док в стране.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Фото: МЧС России/ТАСС
Прокуратура проверит, почему начался пожар на заводе в Осетии

По предварительным данным, к затоплению дока привело нарушение правил эксплуатации судоподьемных сооружений.

Сейчас известно о четырех пострадавших, двое из них остаются в реанимации, еще два человека отпущены домой. Один считается пропавшим без вести. Его поиск ведут спасатели.

В рамках расследования в СК обещают дать оценку причин, из-за которых на плавучем доке возник крен. Также ведомство намерено дать оценку действиям работодателя по обеспечению безопасности сотрудников.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Мурманского следственного отдела на транспорте. Также свою проверку по факту случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Напомним на 82-м судоремонтном заводе под Мурманском, где проходил ремонт авианосец "Адмирал Кузнецов", затонул плавучий док ПД-50. Сейчас авианесущий крейсер прибыл на завод №35.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков объяснил намерение Меркель уйти из политики
ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине
Рейтинг Трампа за неделю опустился до 40 процентов
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине
Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения