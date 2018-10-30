СК возбудил уголовное дело после затопления плавдока в Мурманске

В Мурманске начато расследование обстоятельств, при которых затонул самый большой плавучий док в стране.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По предварительным данным, к затоплению дока привело нарушение правил эксплуатации судоподьемных сооружений.

Сейчас известно о четырех пострадавших, двое из них остаются в реанимации, еще два человека отпущены домой. Один считается пропавшим без вести. Его поиск ведут спасатели.

В рамках расследования в СК обещают дать оценку причин, из-за которых на плавучем доке возник крен. Также ведомство намерено дать оценку действиям работодателя по обеспечению безопасности сотрудников.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Мурманского следственного отдела на транспорте. Также свою проверку по факту случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Напомним на 82-м судоремонтном заводе под Мурманском, где проходил ремонт авианосец "Адмирал Кузнецов", затонул плавучий док ПД-50. Сейчас авианесущий крейсер прибыл на завод №35.