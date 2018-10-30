В реанимационных отделениях двух больниц Мурманска находятся двое пострадавших при аварии на плавучем доке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждения.
Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое. Он находится в городской больнице города. Ранее туда привезли еще двух пострадавших, их после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Еще один человек доставлен в реанимационное отделение медсанчасти "Севрыба".
Напомним, ночью в Мурманске частично затонул крупнейший в стране плавучий док ПД-50. При аварии пострадали четыре человека. Они получили переохлаждение, у одного раненного травма брюшной полости.