Один человек пропал после затопления плавдока в Мурманске

После затопления плавдока в Мурманске судьба одного рабочего остается неизвестной. Его ищут спасатели, об этом сообщила на своей странице в Instagram губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По словам руководителя региона, на месте работают аварийно-спасательные и водолазные группы Северного флота.

Марина Ковтун заявила, что о причинах произошедшего говорить рано, выводы сделают следственные органы.

В данное время плавучий док полностью затоплен.

Напомним, ночью при выходе с объекта авианосца "Адмирал Кузнецов" был затоплен плавучий док. Травмы получили четыре человека, они госпитализированы. Двоих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, еще двое - в реанимации.

Сейчас с административных зданий, относящихся к плавдоку, эвакуированы сотрудники, территория оцеплена.