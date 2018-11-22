На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей. Специальная комиссия обнаружила на корабле 52 повреждения, которые он получил из-за аварии на плавательном доке на 72-м судоремонтном заводе в Росляково.

Об этом ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Говоря о стоимости восстановления корабля, Рахманов заявил, что в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений.

Напомним, ЧП произошло 30 октября. На палубу "Адмирала Кузнецова" упал один кран плавучего дока, второй механизм обрушился в море. Сам плавдок затонул. На палубе крейсера образовалась дыра диаметром в несколько метров. Сейчас корабль находится сейчас на 35-м судоремонтном заводе.

Как добавил Алексей Рахманов, ремонт на крейсере планируют завершить до конца 2020 года. Сразу же начнутся и испытания. Корабль передадут ВМФ России в 2021 году.