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22.11.2018,  
21:11
Текст:  Светлана Цыганкова

На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей. Специальная комиссия обнаружила на корабле 52 повреждения, которые он получил из-за аварии на плавательном доке на 72-м судоремонтном заводе в Росляково.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Об этом ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Говоря о стоимости восстановления корабля, Рахманов заявил, что в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений.

Напомним, ЧП произошло 30 октября. На палубу "Адмирала Кузнецова" упал один кран плавучего дока, второй механизм обрушился в море. Сам плавдок затонул. На палубе крейсера образовалась дыра диаметром в несколько метров. Сейчас корабль находится сейчас на 35-м судоремонтном заводе.

Как добавил Алексей Рахманов, ремонт на крейсере планируют завершить до конца 2020 года. Сразу же начнутся и испытания. Корабль передадут ВМФ России в 2021 году.

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