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07.11.2018,  
10:29
Текст:  Светлана Цыганкова

Двигатели "Адмирала Кузнецова" отремонтируют к 2020 году

Энергетическая установка единственного в России авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирована и установлена по условиям контракта - в 2020 году. Это подтвердил генеральный директор Кировского завода Георгий Семененко.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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Он добавил ТАСС, что выполнение контракта идет строго по графику. Его подписали в июле нынешнего года, а к работам приступили уже в следующем месяце. Специалисты предприятия участвовали и в демонтаже установки. Они же ее установят снова и проведут пусконаладочные работы.

Сам крейсер до конца октября находился на 72-м судоремонтном заводе в Росляково. Но там произошло ЧП - затонул плавучий док ПД-50. Упали два крана: один - в залив, второй - на взлетную палубу крейсера. Там образовалась дыра. Но, как сообщили эксперты, повреждены металлические конструкции и их заделают.

"Адмирал Кузнецов" сейчас находится на 35-м судоремонтном заводе. При аварии пострадали четыре человека, один до сих пор числится пропавшим без вести.

Что касается энергетической установки авианосца, то в ходе этих работ заменят котлы, отремонтируют и восстановят главные турбозубчатые агрегаты, энергетические отсеки, оборудование турбогенераторных и дизель-генераторных установок, холодильных машин. В строй корабль должен вернуться в 2021 году.

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