Расследовать ЧП на плавдоке в Мурманске будет специальная комиссия

Для расследования причин аварии с плавучим доком в Мурманске будет создана специальная комиссия. Кроме того, будут приняты все меры для восстановления затопленного объекта, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства России Юрия Борисова.

Борисов отметил, что члены комиссии будут решать вопрос с возможностью поднятия плавдока. По словам вице-премьера, авария никак не повлияет на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Он будет сдан ВМФ России в 2021 году.

Напомним, инцидент произошел прошлой ночью. Упали два крана: один - на палубу корабля, другой - в море. Плавучий док затонул. На авианосце "Адмирал Кузнецов" образовалась дыра размером четыре метра на пять. Но, как прокомментировали в Объединенной судостроительной корпорации, кран повредил лишь металлические конструкции на палубе. Их быстро восстановят. Корабль уже пришвартовался у 35-го судоремонтного завода в Роста. Водолазы обследуют его корпус.

Экологическую ситуацию на месте аварии в соцсетях прокомментировала и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она отметила, что угрозы судоходству и безопасности мореплавания нет. Специалисты вовремя обнаружили емкость с дизельным топливом, обозначили территорию разлива и обработали реагентами.

С причинами аварии разбираются и следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте. В качестве одной из версий называлось ограничение подачи электричества. Но в "Колэнерго" заявили, что в ту ночь свет в районе Росляково, где и расположен 82-й судоремонтный завод, не отключался.

При аварии пострадали четыре человека. Двоих отправили на амбулаторное лечение, один находится в тяжелом состоянии, другой - в удовлетворительном. Еще один числится пропавшим без вести, это механик смены. Его поиски продолжаются.