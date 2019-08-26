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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мурманске модернизируют док под авианосец "Адмирал Кузнецов"

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске начали работы по модернизации дока для единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Уже подписан контракт с подрядчиком.

Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости
Разработчик рассказал об особенности авианосца "Ламантин"

Об этом журналистам в понедельник сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он также добавил, что подрядчик уже вышел на строительную площадку, сообщает РИА Новости.

"РГ" писала о том, что в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе случилась авария. Упали два крана и плавучий док ПД-50 затонул. Пострадала при этом и палуба "Адмирала Кузнецова". Авианосец отбуксировали на 35-й судоремонтный завод, где он и находится.

В конце июня президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что модернизация верфей 35-го судоремонтного завода будет продолжаться, как минимум, один год. Но авианосец передадут Военно-морскому флоту России, как и планировали, в 2021 году. Модернизация верфей на сроках не скажется.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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