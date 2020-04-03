Петербургские волонтеры проекта #Мывместе пересели на самокаты

- Первый день тестирования проекта "Волонтеры на самокатах" показал, что такой способ доставки товаров первой необходимости намного эффективнее. Ребята говорят, что скорость выполнения заказов увеличилась раз в пять, - рассказывает Юлия Саванец, специалист по внешним коммуникациям программы "Первая помощь и реагирование на ЧС" Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста. - Спасибо шерингу электросамокатов, который предоставил нам несколько штук. Мы надеемся, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится, и число "быстрых волонтеров" увеличится.

- Я дал электросамокаты волонтерам в первую очередь потому, что мне не нравится происходящее, и я хочу помочь тем, кому сейчас тяжело, - говорит генеральный директор фирмы, предоставившей самокаты, Евгений Мутовкин. - Коронавирус серьезно ударил по нашему бизнесу. Ведь людей на улицах сейчас крайне мало. Шеринг электросамокатов или кикшеринг - это так называемая модель "последней мили": когда на машине ехать слишком близко, а пешком идти слишком далеко. Такие сервисы микромобильности уже несколько лет популярны в Европе и США, а у нас начали практиковаться совсем недавно. В прошлом году наш бизнес показал очень хорошие результаты, администрация города заверила, что готова оказывать необходимое содействие. Поэтому к нынешнему сезону мы заказали крупную партию новых, усовершенствованных электросамокатов. Пришли они как раз перед началом коронавируса... В общем, сейчас у меня двести самокатов в обороте и полторы тысячи - простаивают. Поэтому мне совершенно не жаль дать их волонтерам для хорошего дела.

Волонтеры петербургского Красного Креста помогают с доставкой пенсионерам продуктов и лекарств как по заявкам, поступившим в общий колл-центр всероссийского проекта #Мывместе (8-800-200-34-11), так и по результатам звонков на собственную горячую линию: (812) 571-10-91, с 10.00 до 18.00 по будням.

К слову, на горячей линии Красного Креста также работают волонтеры команды психосоциальной поддержки: они помогают справиться с тревогой, стрессом, сложными эмоциями или чувством одиночества.

Координатор Валентина

Между тем количество звонков с просьбами о помощи растет с каждым днем. А значит, все более напряженной становится работа участников проекта #Мывместе.

- Тяжело ли? Очень. Работа нервная, дерганая. И все всегда надо совмещать с учебой, которая продолжается несмотря ни на что, - рассказывает Валентина Узун, шестикурсница Первого Меда (будущий гинеколог-онколог) и координатор по Василеостровскому району. - В первые дни лекции слушались фоновым шумом из-за кипящей работы за компьютером, ночи проходили за разгребанием кучи заявок о помощи, а их количество все росло. Цифры, цифры, цифры... Номера домов, квартир, названия улиц... После бессонных ночей и многочасовой работы я заставляю себя вспоминать, что каждый номер заявки - это не просто пятизначное число - это крик о помощи. И за этим номером стоит лицо какой-нибудь милой старушки, которая второй день не может купить продукты. Просто у меня на родине осталась такая же бабушка. Это всегда подхлестывает работать дальше.

- Но ведь и радостно бывает тоже?

- Да, когда очень быстро разбирают заявки в беседе района. Когда видишь имена этих людей, готовых помочь, неравнодушных, эмпатичных - это здорово воодушевляет. Они интересуются судьбой заявителей, узнают, не пришли ли новые известия "вот от этой бабушки", потому что она говорила, что снова обратится за помощью. Настойчиво дозваниваются до стариков, которые в силу возраста плохо слышат и медленно передвигаются. У меня есть переписка с молодым человеком, который ради настойки календулы и препаратов от артериальной гипертензии для пенсионерки оббегал четыре аптеки! И это далеко не единичный случай. Люди тратят свой бензин, чтобы на собственном автомобиле разобрать как можно больше заявок, тщедушные девочки тащат тяжелые пакеты в пятиэтажки без лифта. Волонтеры не жалеют свои внутренние ресурсы, время ради совершенно незнакомых людей, просто из желания помочь. И не жалуются. Удивительные люди!

- В обучающем курсе волонтерам настоятельно рекомендуют не принимать несчастья подопечных слишком близко к сердцу - это чревато выгоранием и вообще не идет на пользу делу. Удается ли вам не слишком втягиваться в беды стариков?

- Не очень. Мы не работаем с ними напрямую, для этого есть колл-центр и горячая линия, к нам приходят уже сформированные заявки, однако когда в комментариях к какой-нибудь из них капсом орет слово "СРОЧНО", сердце замирает. Я не умею относиться к чужой беде спокойно, без душевных волнений, хоть это и не самая лучшая черта для волонтера.

Валентина Узун, координатор волонтеров по Василеостровскому району. Фото: Архив Валентины Узун

- Я помню, вы писали в районном чате о бабушке, которая звонила и плакала, что в доме совсем не осталось еды…

- Да, был такой случай. Из головы такое не выкинуть даже по прошествии времени. К счастью, у той пенсионерки деньги на продукты были, и заявку мы закрыли тут же. Волонтер приехал к ней буквально через полчаса после того, как номер заявки высветился у нас в базе. А вот когда купить еду не на что... Да, заявителю выдается номер соцслужб, так как это уже не в нашей компетенции, однако каждый раз в мозгу свербит: а все ли в порядке? А дозвонились ли? А помогли ли?.. Практика показывает, что помогают всем. Но это все равно страшно. Просто в голове не укладывается, что в наше время рядом с тобой может голодать человек. С одной стороны - высокие технологии, смартфоны и айпады, с другой - нищета и голод. Как вдруг люди оказались по разные стороны пропасти? Мой мозг не хочет это воспринимать.

- Обратная связь есть?

- Немного, но есть. И это очень приятно. Я всегда сама стараюсь благодарить своих волонтеров и помощников после выполненной заявки. Глубоко уверена, что любой труд должен быть оплачен. Работа волонтера добровольна и бескорыстна, однако, когда он не видит реакции на свой труд, человеку начинает казаться, что его деятельность бессмысленна, никому не интересна и не востребована. Наша оплата - это добрые слова и благодарность. Они вдохновляют, поддерживают, помогают не опустить руки. Своим помощникам я всегда говорю, какие они молодцы, хвалю и искренне верю в них. Волонтерам после каждого отчета по заявке, как бы сильно я не была загружена, пишу: "Спасибо за ваш труд. Вы - замечательный человек". Надеюсь им это помогает.

- Что для вас самое сложное в работе на проекте #Мывместе?

- Самое сложное - это оставаться собранной и спокойной даже в моменты апокалипсиса местного масштаба. Когда от тебя все что-то требуют и всем что-то надо, когда отвечаешь разом в пятнадцати беседах и краем уха пытаешься уследить за мыслью педагога (дистанционную учебу никто не отменял). Просто дышу в такие моменты - глубоко и медленно.

Но есть и самое приятное. Это взаимопомощь и чувство, что ты не один. Тебе помогут, поймут, не оставят в беде - это очень здорово, я давно не видела такой сплоченной работы и дружного коллектива, как сейчас у нас.

И оптимизм. Нескончаемый оптимизм всех тим-лидеров, руководства и моих помощников, они словно солнышки. С такими соратниками никакая пандемия не страшна!