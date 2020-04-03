Президент сменил губернаторов в трех регионах на севере страны: Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми. Глава государства сразу назначил временно исполняющих обязанности глав этих регионов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона стал Александр Цыбульский, который возглавлял Ненецкий автономный округ.

"Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область, наш регион, к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке", - объяснил свой поступок Орлов.

Александр Цыбульский рассказал ТАСС, что 3 апреля приедет в регион "знакомиться с делами, людьми и проблемами". Он родился в 1979 году в Москве, с 2006 года работал на разных должностях в министерстве экономического развития и торговли. В 2008-2010 годах был помощником министра регионального развития Виктора Басаргина, затем перешел на работу в минрегионразвития, где возглавлял различные департаменты. Весной 2013 года был помощником министра экономического развития, затем возглавлял ряд департаментов. В ноябре 2014 года стал замминистра экономического развития. Врио губернатора НАО президент назначил его в конце сентября 2017 года, и 1 октября 2018 года региональный парламент избрал его губернатором.

Временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа стал вчера Юрий Бездудный, который был заместителем руководителя этого региона. На этой должности он проработал с 18 марта 2019 года.

Бездудный родился в 1969 году в Брянской области, служил в органах госбезопасности СССР и РФ. В 2007-2012 годах был замглавы Брянской городской администрации, с 2014 по 2019 год - замглавы администрации Одинцовского муниципального района Подмосковья. Прибытие полномочного представителя президента и представление врио главы НАО ожидается в пятницу, сообщил ТАСС представитель администрации округа.

Также Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова. Гапликов, возглавлявший Коми с сентября 2015 года, ушел в отставку по собственному желанию. "Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни", - заявил Гапликов. Он надеется, что проведенная работа станет "реальным подспорьем и надежным фундаментом" для нового руководства региона.

Врио главы республики стал Владимир Уйба. С января этого года он занимал должность замминистра здравоохранения, а перед этим продолжительное время возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (2004-2020 годы).

Уйба родился в 1958 году в Омске, врач-гигиенист, эпидемиолог, доктор медицинских наук.

Выборы глав Архангельской области, Коми и НАО должны пройти в единый день голосования

Выборы глав Архангельской области, Коми и НАО должны пройти в единый день голосования, сообщил ТАСС член Центризбиркома Евгений Шевченко. В 2020 году году это 13 сентября.

По словам Шевченко, выборы архангельского губернатора прямые и плановые, главы Коми - прямые и досрочные, а глава Ненецкого автономного округа наделяется полномочиями после голосования в Собрании депутатов НАО по предложению президента.