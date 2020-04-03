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03.04.2020 20:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Троих нарушителей карантина в Заполярье принудительно госпитализируют

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области троих нарушителей карантина принудительно госпитализируют. Такое решение принял Октябрьский районный суд Мурманска. Это первые судебные иски в регионе против нарушителей самоизоляции, сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.

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- Семейная пара северян были в круге контактов с человеком, предположительно зараженным коронавирусом, - рассказали в оперштабе. - Им выдели предписание, по которому они должны были отправиться в больницу. Однако супруги грубейшим образом проигнорировали ограничения и отказались от госпитализации.

Третьим нарушителем оказалась женщина, вернувшаяся из туристической поездки на Кубу. Она не ушла на 14-дневный карантин. Кроме того, она продолжила ходить на работу.

Все это выяснилось в ходе мониторинга Роспотребнадзора, который проверял соблюдение режима карантина этими гражданами. Сегодня суд принял решение принудительно их изолировать. Судебные приставы совместно с сотрудниками скорой помощи отправились по адресам, где находятся нарушители самоизоляции. Их принудительно поместят на карантин в Мурманскую областную клиническую больницу.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Распространение коронавируса COVID-19

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