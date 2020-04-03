В Мурманской области у трех врачей больницы заподозрили коронавирус

Часть корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманской области закрыта на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.

- Два этажа апатитского корпуса городской больницы закрыты на карантин, - отметили в штабе. - Это связано с тем, что там получены три новых предположительно положительных теста на коронавирус у медработников.

Состояние всех работников медучреждения оценивается как удовлетворительное.

Сейчас в больнице ведутся противоэпидемические мероприятия. Устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся медики.