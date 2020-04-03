В Мурманской области найдены разрушающие нефть микроорганизмы

Ученые Мурманской области нашли в Заполярье микроорганизмы, способные разрушать нефть. Об этом сообщили в Кольском научном центре РАН, где в этом направлении ведутся исследования в рамках рамках проекта "Биоремедиация арктического побережья". Проект относится к программе приграничного сотрудничества "Коларктик", в которой участвуют Россия и скандинавские страны.

Исследователи в лабораторных условиях оценивали, как разрушают нефть различные микроорганизмы в морской воде, прибрежном песке и почве, загрязненных водонефтяной эмульсией, приготовленной из средней, легкой и тяжелой нефти. Эксперимент длился три месяца.

- Суровый климат Крайнего Севера во многом затрудняют процессы восстановления экосистем, поэтому делается ставка на местные виды микроорганизмов, адаптированные к жизни на севере, - сообщили в КНЦ РАН. - Оказалось, что водонефтяная эмульсия нетоксична для микроорганизмов, способных окислять углеводороды, и даже в некоторой степени стимулирует их развитие. Лучший результат был получен при биологической очистке прибрежного песка, загрязненного тяжелой нефтью, с помощью грибов рода Penicillium.

Исследование показало, что очистка с помощью микроорганизмов прибрежного песка, загрязненного водонефтяной эмульсией, позволило ускорить процесс деградации нефтяных углеводородов на 7-10 процентов. Кроме того, ученые выяснили, что различные штаммы "противонефтяных" микроорганизмов не оказывают угнетающего действия друг на друга. Это означает, что для борьбы с нефтяным загрязнением их можно использовать совместно.

Исследования продолжаются. На следующем этапе работ ученые намерены использовать вместе с биопрепаратами минеральные и органические сорбенты, чтобы повысить эффективность очистки природной среды от нефти.